Sulama kanalı için muhtardan 'yeşil alan' talebi

Eskişehir'de Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, sulama kanalında oluşan çevre kirliliği ve kötü kokudan şikayet ederek, kanalın üstünün kapatılıp "Hat Boyu" gibi yeşil alana dönüştürülmesini talep etti.

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi'nden geçen sulama kanalı, bakımsızlık ve çevreye yayılan ağır koku nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Kanal temizliği sırasında çıkan otların kenara bırakılması ve duyarsız vatandaşların suya attığı atıklar bölgede ciddi bir çevre sorununa yol açıyor.

"Hat boyu gibi olmasını istiyorum"

Mahalle halkının taleplerini dile getiren Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, sulama kanalının durumundan yıllardır rahatsız olduklarını belirtti. Sorunun çözümü için resmi kurumlara başvurduklarını belirten Karaman, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürleri ile görüştük, Sulama Birliği müdürleriyle görüştük. Bunun böyle kalmayacağını, temizleyeceklerini, daha güzel olacağını söylediler. Kanalın içinin görüntüsünü siz de görüyorsunuz, pek hoş görünmüyor. Gündoğdu Mahallesi muhtarı olduğumdan beri buranın kapanıp hat boyu gibi olmasını istiyoruz" dedi.

"Koku ve görüntü açısından hoş durmuyor"

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini hatırlatan Adem Karaman, çevreye atılan çöplerin kokuyu tetiklediğini dile getirdi. Mahalle sakinlerine uyarıda bulunan Adem Karaman, "Kanalın içine ve kenarlarına çöp, naylon poşet gibi atıklar atıyorlar, bu koku ve görüntü açısından hoş durmuyor. Vatandaşların kendilerine çeki düzen vermelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akan kirli suyun yaydığı kokunun mahalleliyi bezdirdiğini söyleyen Adem Karaman, hattın altyapıya dahil edilmesini istediğini belirterek, "Kirli suyun da akmasını hem bir vatandaş olarak, hem de muhtar olarak ben şahsen istemiyorum, halkımız hiç istemiyor. Kanalın dışı ne kadar önemliyse tabii ki akan suda o kadar önemli. Dolayısıyla bunu en kısa zamanda kanalizasyon sistemine bağlarlarsa çok memnun oluruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı