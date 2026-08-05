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Eskişehir'de Sıcaklık Artışı: Sarıcakaya'da 39 Derece Bekleniyor

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Eskişehir'de hava sıcaklığının 1-3 derece artması beklenirken, en yüksek değerlerin 39 dereceyle Sarıcakaya ve 38 dereceyle Mihalgazi'de olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Eskişehir'de 1 ila 3 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 39 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ve 38 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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