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Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkta değişiklik beklenmiyor. Hava açık, rüzgar kuzeybatıdan esecek. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 38, Mihalgazi'de 37 derece.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde orta, saatte 20 ila 50 kilometre hızla yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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