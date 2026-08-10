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Eskişehir'de Garaj Önüne Park Sorunu Büyüyor

Eskişehir'de Garaj Önüne Park Sorunu Büyüyor
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Eskişehir'de bazı duyarsız sürücüler, garaj kapılarının önüne araç park ederek uyarıları hiçe sayıyor. Kent genelinde sıkça karşılaşılan düzensiz parklar, garaj giriş ve çıkışlarını tamamen kapatarak vatandaşlara mağduriyet yaşatıyor.

Eskişehir'de garaj kapılarının önüne araçlarına park eden bazı duyarsız sürücüler, uyarılara aldırış etmiyor.

Araç parkı konusunda büyük sıkıntılar yaşanan Eskişehir'de, düzensiz ve kurallara uymayan parklara sık sık sık rastlanıyor. Kaldırıma veya caddelerde çift sıra parklara rastlanan Eskişehir'de, bina altlarında yapılan garajların önleri de bu uygunsuz parklardan olumsuz etkileniyor. Kent merkezindeki bazı sokaklarda, yazılan uyarı levhalarına rağmen duyarsız sürücüler araçlarını garaj önüne park ederek giriş ve çıkışları tamamen kapattığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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