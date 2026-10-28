Eskişehir'de 29 Ekim hazırlığı kapsamında kamu binalarına dev Türk bayrakları asıldı

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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kent merkezindeki kamu binaları, iş merkezleri ve konutlar dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü öncesinde Eskişehir'in işlek cadde ve sokaklarında bayrak seferberliği yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok binanın dış cephesine metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrakları asıldı. Cadde boyunca binaların cephelerini kaplayan kırmızı-beyaz bayraklar kentte bayram coşkusunu hissettirirken, yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar bayraklarla kaplanan binaları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı