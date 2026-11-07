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Erzurum mevsimin ilk karıyla beyaza büründü, kentte bugün de kar bekleniyor

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Erzurum mevsimin ilk karıyla beyaza büründü, kentte bugün de kar bekleniyor Haber Videosunu İzle
Erzurum mevsimin ilk karıyla beyaza büründü, kentte bugün de kar bekleniyor
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Erzurum'da dün gece etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah mevsimin ilk karıyla vatandaşlar keyifli anlar yaşarken gençler kar topu oynadı, kardan adam yaptı; meteoroloji bugün de kar bekliyor.

Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde karla kaplı bir manzaraya uyanan Erzurumlular, kışın ilk karıyla birlikte kalın montlarını giyerken, gençler de kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Gece boyunca etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent merkezinde araçlar, binaların çatıları ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde sokaklara çıkan vatandaşlar, mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar kardan adam yaparken, gençler ise kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı. Meteoroloji verilerine göre kentte bugün de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

"Hazırlıksız yakalandık"

Erzurum'a karın erken geldiğini belirten Hatem Kalağan, hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Çok erken geldi kar. Kendimiz de hazırlamamıştık. Hazırlıksız yakalandık. Ulaşımda şu anda sıkıntılar yok ama Erzurum normal hava şartlarından ötürü trafikte bir yoğunluk olabilir. Yaklaşık 7-8 ay kar yağışı ve soğuk hava devam eder" dedi.

"Erzurum'a yine geldi kar"

Erzurum'a kışın geldiğini söyleyen Furkan Gülüm ise, "Havalar soğudu, kış geldi daha doğrusu Erzurum'a. İlk karımız yağdı. Soğuk bundan sonra sıkı giyineceğiz. Kendimize iyi bakacağız yani üşümeyeceğiz. Epeydir arkadaşımla kartopu oynamamıştım. Epey eğlendik, terledik yani. Hayırlısı yani Erzurum'a yine geldi kar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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