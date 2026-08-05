Haberler

Erzurum'da bakliyat atağı: Mercimek tarlaları denetlendi

Erzurum'da bakliyat atağı: Mercimek tarlaları denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında mercimek ve nohut tohumu desteği sağlanan alanlarda teknik ekiplerle saha kontrolleri yaptı, çiftçilerle görüşerek ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde ürün çeşitliliğini artırmak ve bakliyat üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere sağlanan mercimek tohumlarının ekildiği alanlar, teknik ekipler tarafından sahada adım adım kontrol ediliyor.

Tohumlar toprakla buluştu, ekipler sahaya indi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması ve bölgedeki bakliyat üretim ağının genişletilmesi hedefleniyor. Sağlanan nohut ve mercimek tohumu desteklerinin ardından teknik ekipler, ekim yapılan arazilerde incelemelerde bulundu. Üretim alanlarını yerinde gezen uzmanlar, bitki gelişimi ve tarımsal süreçleri inceleyerek çiftçilerle istişare toplantıları gerçekleştirdi.

"Ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz"

Saha kontrolleri ve çiftçi buluşmalarına ilişkin Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "TAKE Projesi kapsamında ilimizde ürün çeşitliliğini artırmak ve bakliyat üretimini yaygınlaştırmak için temin edilen mercimek tohumluklarının kullanıldığı üretim alanlarını kontrol ederek, üreticilerimizle görüştük. Kentimizdeki tarımsal potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak ve çiftçilerimizin yerli üretimle kazançlarını artırmak adına sahada teknik destek sağlamaya ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızca uygulanan TAKE Projesi kapsamında 2026 yılında İlimizde yürütülen Domates Hıyar Üretimini Geliştirme Projesi ile temin edilen fidelerin kullanıldığı üretim alanlarında kontrollerimizi yapıyoruz."

Bölgede yürütülen bu destek projeleri sayesinde hem tarım arazilerinin daha etkin kullanılması hem de Erzurum'un bakliyat üretim rekoltesinde üst sıralara tırmanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
LGS tercih sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor

AK Parti ve MHP'den tarihi adım! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum

Eski eşi yeni aşkını ilan etti, ünlü şarkıcının yorumu olay oldu
Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak

Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak!
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
İsrailli siyasetçi, Mamdani'yi ringe çağırdı: Sen ve ben bebeğim, yüz yüze

Müslüman başkana akılalmaz teklif: Sen ve ben bebeğim...
Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

Türk fenomenin tatili kabusa döndü
3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor

3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor