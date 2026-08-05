Erzurum'da bakliyat atağı: Mercimek tarlaları denetlendi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde ürün çeşitliliğini artırmak ve bakliyat üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere sağlanan mercimek tohumlarının ekildiği alanlar, teknik ekipler tarafından sahada adım adım kontrol ediliyor.

Tohumlar toprakla buluştu, ekipler sahaya indi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması ve bölgedeki bakliyat üretim ağının genişletilmesi hedefleniyor. Sağlanan nohut ve mercimek tohumu desteklerinin ardından teknik ekipler, ekim yapılan arazilerde incelemelerde bulundu. Üretim alanlarını yerinde gezen uzmanlar, bitki gelişimi ve tarımsal süreçleri inceleyerek çiftçilerle istişare toplantıları gerçekleştirdi.

"Ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz"

Saha kontrolleri ve çiftçi buluşmalarına ilişkin Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "TAKE Projesi kapsamında ilimizde ürün çeşitliliğini artırmak ve bakliyat üretimini yaygınlaştırmak için temin edilen mercimek tohumluklarının kullanıldığı üretim alanlarını kontrol ederek, üreticilerimizle görüştük. Kentimizdeki tarımsal potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak ve çiftçilerimizin yerli üretimle kazançlarını artırmak adına sahada teknik destek sağlamaya ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızca uygulanan TAKE Projesi kapsamında 2026 yılında İlimizde yürütülen Domates Hıyar Üretimini Geliştirme Projesi ile temin edilen fidelerin kullanıldığı üretim alanlarında kontrollerimizi yapıyoruz."

Bölgede yürütülen bu destek projeleri sayesinde hem tarım arazilerinin daha etkin kullanılması hem de Erzurum'un bakliyat üretim rekoltesinde üst sıralara tırmanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı