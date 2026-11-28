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Erzurum'da kış mevsimiyle birlikte artan hava kirliliği, Palandöken Dağı'ndan görüntülendi.

Havaların soğumasıyla birlikte kentte ısınma ihtiyacının artması, soba ve kaloriferlerden yükselen dumanları da beraberinde getirdi. Kömür ve diğer katı yakıtların kullanılmasıyla oluşan dumanlar, şehir üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu. Palandöken Dağı'ndan çekilen görüntülerde Erzurum Şehir Hastanesi ve atlama kulelerinin hava kirliliği altında kaldığı görüldü.

Erzurum'un çanak şeklindeki coğrafi yapısı ve kış aylarında yaşanan sıcaklık terselmesi, kirli havanın dağılmasını zorlaştırıyor. Özellikle rüzgarın yetersiz olduğu günlerde bacalardan çıkan dumanlar şehir üzerinde birikerek hava kalitesini olumsuz etkiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı