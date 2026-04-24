Erzincan ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Erzincan ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ardahan, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde ise sağanak ve öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - ERZİNCAN

