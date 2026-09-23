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Erzincan'da 24 Eylül'de bölge düzeyi deprem tatbikatına 23 afet grubu katılacak

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Erzincan'da 24 Eylül'de bölge düzeyi deprem tatbikatına 23 afet grubu katılacak
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Erzincan'da 24 Eylül'de Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı gerçekleştirilecek. AFAD koordinasyonunda çevre iller ve 23 afet grubunun katılacağı tatbikatta vatandaşlardan siren ve araç geçişleri nedeniyle panik yapmamaları istendi.

Erzincan'da, afetlere hazırlık ve kurumların müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 24 Eylül'de "Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda düzenlenecek tatbikata çevre iller ile 23 afet grubu katılacak.

İl ve ilçelerde kapsamlı afet senaryosunun uygulanacağı tatbikatta çok sayıda ambulans, afet müdahale ve itfaiye aracı ile güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri görev alacak.

Tatbikat sırasında senaryo gereği siren sesleri duyulabileceği, acil durum araçlarının geçişleri ile çeşitli müdahale faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Yetkililer, tatbikat kapsamında yaşanacak hareketliliğin gerçek bir afet olmadığını belirterek vatandaşların panik ve endişeye kapılmamasını istedi.

Vatandaşlardan, tatbikat güzergahlarında görevli personelin yönlendirmelerine uymaları, afet ve acil durum araçlarının geçişlerini engellememeleri ve güvenlik amacıyla oluşturulan alanlara girmemeleri istendi.

Tatbikatın, olası afetlere hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve kurumların müdahale kapasitesinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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