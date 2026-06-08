Kütahya Enne Barajı'nda tekne turları sezonu açıldı

Kütahya'nın en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Enne Tabiat Parkı içerisindeki Enne Barajı'nda tekne turu sezonu başladı. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelen bölgede düzenlenen tekne turları, ziyaretçilere eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İlkbaharın gelişiyle birlikte doğanın canlandığı Enne Tabiat Parkı, yemyeşil bitki örtüsü ve barajın masmavi sularının oluşturduğu görsel şölenle dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonları ve resmi tatil günlerinde yoğun ziyaretçi ağırlayan bölgede başlatılan motorlu tekne turları, hem Kütahyalılardan hem de çevre illerden gelen doğa tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

Yaklaşık 30 dakika süren tekne turu boyunca ziyaretçiler, karadan görülmesi mümkün olmayan koyları, ağaçlarla çevrili kıyı şeritlerini ve tabiat parkının farklı noktalarını keşfetme imkanı buluyor. Baraj üzerinde yapılan geziler sırasında vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek doğal güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

Tekne turlarının işletmeciliğini yapan Zafer Alat, Enne Barajı'nın sahip olduğu doğal zenginliklerle Kütahya'nın en özel bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Alat, vatandaşların tekne turlarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bölgenin turizm açısından çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Enne Tabiat Parkı'nın yeşilin her tonunu bünyesinde barındırdığını belirten Alat, "Enne Barajı doğal güzelliğiyle adeta Kütahya'nın gözbebeği durumunda. Tekne turlarımız başladı ve vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonlarında teknelerimiz doluluk oranına ulaşıyor. İnsanlar burada doğayla iç içe vakit geçirirken aynı zamanda farklı bir deneyim yaşama fırsatı buluyor" dedi.

Bölgenin turizm yatırımlarıyla daha da gelişebileceğini vurgulayan Alat, "Burası yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz bir nokta. Tabiat parkının doğal dokusu ve barajın görüntüsü ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Gerekli turizm yatırımları yapılırsa Enne Barajı ve Tabiat Parkı yalnızca Kütahya'nın değil, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelebilir" diye konuştu.

Aileleriyle birlikte tekne turuna katılan vatandaşlar ise baraj üzerinde gerçekleştirilen gezinin kendilerine deniz kenarında yapılan tekne turlarını hatırlattığını belirtti. Kütahya gibi denize kıyısı olmayan bir şehirde böyle bir imkanın bulunmasının önemli olduğunu ifade eden ziyaretçiler, yaklaşık yarım saat süren turun ardından hem dinlendiklerini hem de doğanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Doğa yürüyüşü alanları, piknik noktaları, seyir terasları ve zengin bitki örtüsüyle yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlayan Enne Tabiat Parkı, tekne turlarının başlamasıyla birlikte yaz sezonuna hareketli bir giriş yaptı.

Yetkililer, özellikle sıcak yaz günlerinde bölgenin ziyaretçi sayısında önemli artış beklediklerini belirtirken, Enne Barajı'nın Kütahya turizmine katkı sağlamaya devam edeceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı