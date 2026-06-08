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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği temmuz ayı maaş güncellemesine ilişkin geri sayım sürerken, SGK Uzmanı İsa Karakaş masadaki son rakamları değerlendirdi. 5 aylık kesinleşen yüzde 16,60'lık enflasyona haziran beklentilerinin de eklenmesiyle temmuz zammının yüzde 18,37’yi bulması öngörülüyor. Bu senaryoyla en düşük emekli maaşının 23 bin 600 TL'ye çıkması bekleniyor.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin nefesini tutarak beklediği Temmuz ayı maaş güncellemesi için geri sayım başladı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları ve kesinleşen rakamları değerlendirdi. Ocak ayındaki yüzde 12,19’luk artışın enflasyon karşısında eridiğini belirten uzmanlar, Temmuz zammı için yüzde 18 seviyesine işaret ediyor.

5 AYLIK ENFLASYON KESİNLEŞTİ: GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, emeklilerin alacağı zammın temelini oluşturan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesinde kesinleşti. Şimdi ise gözler, zam oranını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.

MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO: YÜZDE 18,37 ZAM

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre yapılan hesaplamalarda, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçeğe dönüşmesi halinde, Temmuz ayında emekli maaşlarına yansıtılacak kümülatif artış yüzde 18,37 olacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, masadaki nihai zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19 bandı arasında şekilleneceğini, Ankara'daki genel beklentinin ise yüzde 18 seviyesinde yoğunlaştığını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 600 TL OLABİLİR

Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen "en düşük emekli maaşı" için de hesaplamalar yapıldı. Mevcut sistemin aynen devam etmesi durumunda;

  • Halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı,
  • Temmuz ayındaki enflasyon farkı güncellemesiyle birlikte yaklaşık 23 bin 600 TL seviyesine yükselecek.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ DÜŞÜK

Emeklilerin enflasyon farkına ek olarak talep ettiği refah payı veya seyyanen zam beklentilerine ise Ankara kulislerinden olumsuz sinyaller geliyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, mevcut bütçe dengeleri ile sıkı ekonomi politikaları nedeniyle yasal olarak yapılması zorunlu olan enflasyon farkı artışı dışında, ek bir seyyanen düzenleme yapılma ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu ifade ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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