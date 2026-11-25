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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Peri Suyu'nda avladığı balığı yiyen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ ile Tunceli sınırında yer alan Peri Suyu'nun Karakoçan ilçesi Bağın Kaplıcası mevkiinde görüntülenen su samurunun, suda yakaladığı balığı yediği anlar kameralara yansıdı. Bölgede bulunan Kenan Çavundur tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, su samurunun balığı yediği anlar yer aldı. Öte yandan, bölgede zaman zaman görülen su samurlarının bu kez de Peri Suyu havzasında kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı