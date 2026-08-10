Haberler

Elazığ'da Doğal Kaya Balı Görüntülendi

Elazığ'da Doğal Kaya Balı Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da bir vatandaş, kaya balı ararken arılar tarafından yapılan kayalık alana yapılan balı görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Elazığ'da bir vatandaş, kaya balı ararken arılar tarafından yapılan kayalık alana yapılan balı görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kır bulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal kaya balı dikkat çekti. Sarp bir kayalık alanda bulunan bal ve çevresindeki arılar, Bayram Özdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayalık alanda yer alan doğal bal, bölgenin zengin doğal yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin iki dev kuruluşu satılıyor! Biri 1,1 milyar TL

Türkiye'nin iki dev kuruluşu satılıyor! Biri 1,1 milyar TL
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da kriz! Okan Buruk özel görüşme yaptı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Kayseri'de takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Takla atan araç 2 kişiye mezar oldu
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

3'lü anlaşmanın imzası kurumadan peş peşe saldırılar