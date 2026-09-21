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Düzce ve Zonguldak'ta yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, Meteoroloji uyardı

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Düzce ve Zonguldak'ta yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, Meteoroloji uyardı
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Meteoroloji, Düzce ve Zonguldak'ta yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yağışların 12 saatlik periyotta metrekareye 21 ila 60 kilogram düşmesi öngörülüyor; sel ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istendi.

Düzce ve Zonguldak'ta yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in batısında, özellikle Düzce ve Zonguldak çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 12 saatlik periyotta metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Kuvvetli yağış uyarısı 22 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00'dan 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 21.00'e kadar geçerli olacak.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış sırasında vatandaşların tedbirli olmasını ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli davranmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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