Çevre kirliliği en önemli küresel sorun

DÜZCE(İHA) – Arş. Gör. Özcan Akın, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel ve kurumsal farkındalığın artırılması büyük önem taşıdığını belirterek " Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum hedefi doğrultusunda güçlü adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çevresel sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, üniversitenin çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'nün, çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Akın, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevre kirliliğinin günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer aldığını ifade etti.

Düzce Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Kurulu tarafından "Çevre ve Sağlık" alanında ihtisas üniversitesi olarak belirlenmesinin önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Akın, Düzce Üniversitesi'nin eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan kurumsal yönetime kadar tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik anlayışını temel aldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi bünyesinde çevre ve sağlık ekseninde çok sayıda bilimsel araştırma ve proje yürütüldüğünü kaydeden Özcan Akın, iklim değişikliğiyle mücadele, atık yönetimi, yenilenebilir enerji teknolojileri, çevre sağlığı, sürdürülebilir tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların etkin kullanımı gibi alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Sürdürülebilirlik Ofisi koordinasyonunda kampüs genelinde yürütülen faaliyetlere de değinen Akın, "Üniversitemizde sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm çalışmaları, enerji ve su verimliliği projeleri, çevre farkındalığı eğitimleri ve öğrenci topluluklarımızın katkılarıyla gerçekleştirilen çevre etkinlikleri sürdürülebilir kampüs hedefimize önemli katkılar sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürekli geliştiriyor ve kurumsal sürdürülebilirlik kültürünü güçlendiriyoruz" dedi.

Tüm kesimlerin ortak sorumluluğu var

Çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Akın, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel ve kurumsal farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamasının son bölümünde Düzce Üniversitesi'nin önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını daha da güçlendireceğini vurgulayan Akın, "Çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak, yeşil kampüs uygulamalarını yaygınlaştırmaya, enerji verimliliğini artırmaya, yenilenebilir enerji kullanımını desteklemeye, karbon ayak izimizi azaltmaya ve sürdürülebilirlik odaklı araştırma-geliştirme faaliyetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum hedefi doğrultusunda güçlü adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı