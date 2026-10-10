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Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca-Yedigöller yolunda 5,5 kilometrelik bölümü asfaltladı

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Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca-Yedigöller yolunda 5,5 kilometrelik bölümü asfaltladı
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Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince Yığılca-Yedigöller Grup Yolu'nda yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yolun 5,5 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt serilerek sürüş konforu ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı; çalışma köylerin ulaşımı ve sürücüler için önemli.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Yığılca Yedigöller Grup Yolu'nda yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Güzergahın 5,5 kilometrelik bölümünün asfaltlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Düzce'de kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yol çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Yığılca- Yedigöller Grup Yolu'nda gerçekleştirilen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yolun 5,5 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt serildi. Böylece güzergahtaki yol standardının yükseltilerek sürüş konforu ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı. Yedigöller güzergahında gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki köylerin ulaşımının yanı sıra bölgeyi kullanan sürücüler açısından da önem taşıyor. Düzce İl Özel İdaresi, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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