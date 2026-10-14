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Düzce İl Özel İdaresi, Fakıllı Mağarası yolunda asfalt çalışmasını tamamladı

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Düzce İl Özel İdaresi, Fakıllı Mağarası yolunda asfalt çalışmasını tamamladı
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Düzce İl Özel İdaresi’nin Akçakoca’da yürüttüğü çalışmalarla Fakıllı Mağarası yolunun sıcak asfalt serimi tamamlandı. Çalışmayla mağaraya ulaşımın güvenli ve konforlu olması amaçlanırken, Beyören ve Fakıllı köyleri bağlantı yolundaki asfalt çalışmaları sürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca'da yürütülen yol çalışmaları kapsamında Fakıllı Mağarası'na ulaşım sağlayan yolun sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Beyören ve Fakıllı köyleri bağlantı yolundaki asfalt çalışmaları ise devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesinde köy yollarının ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Beyören ve Fakıllı köyleri arasındaki bağlantı yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında bölgenin önemli turizm noktalarından Fakıllı Mağarası'na ulaşım sağlayan yolun sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yapılan çalışmayla Fakıllı Mağarası'na ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanırken, Beyören ve Fakıllı köyleri bağlantı yolunun diğer bölümlerindeki sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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