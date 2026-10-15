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Düzce Akçakoca'da dalga 2 metreye ulaştı, balıkçılar ava çıkamayıp barınağa yöneldi

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Düzce Akçakoca'da dalga 2 metreye ulaştı, balıkçılar ava çıkamayıp barınağa yöneldi
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Düzce Akçakoca'da şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz yükselmeye başladı; dalga boyu 2 metreye ulaştı. Balıkçılar teknelerini korumak için barınağa sığınırken ava çıkamadılar, gece saatlerinde fırtınanın artmasını beklediklerini söylediler.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz yükselmeye başladı. Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı Akçakoca'da balıkçılar, teknelerini korumak için balıkçı barınağına sığınırken, gece saatlerinde fırtınanın artmasını beklediklerini söylediler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından turuncu kod verilen iller arasında olan Düzce'de yüksek kesimlerde yağmur yağışı başladı. Diğer yandan Akçakoca ilçesi sınırları içinde Karadeniz'de de fırtına yaşanmaya başladı.

Karadeniz'in Akçakoca kıyılarında dalga boyu 2 metreye kadar yükselirken, balıkçılar balık avına çıkamadı ve barınağa sığındılar.

Balıkçılardan İsmail Altunkaya "Fırtınanın pazartesi yada salı günü bitmesini bekliyoruz. Ancak o zamana kadar hava yağacak, yükselecek, bazen az yağacak, bazen çok yağacak. Şuan itibarıyla dalga boyu 2 metreye yükseldi. Ancak daha da artacak. Asıl sert havayı gece bekliyoruz. Teknelerimizin başındayız. Her şey kontrolümüz altında. Şu anlık iyiyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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