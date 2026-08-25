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DSİ'den Çaycuma'da Yeraltı Suyu Rasat Çalışması

DSİ'den Çaycuma'da Yeraltı Suyu Rasat Çalışması
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Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Sondaj Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeraltı suyu rasat çalışması yürütüyor. Ekipler, belirlenen noktalarda sondaj araçlarıyla su seviyelerini ölçerek, su miktarındaki değişimleri takip ediyor ve verileri kayıt altına alıyor. Çalışmalar, bölgedeki yeraltı su kaynaklarının mevcut durumunu belirlemeyi ve geleceğe yönelik su yönetimi çalışmalarına veri sağlamayı amaçlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Sondaj Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeraltı suyu rasat çalışması yürütüyor.

DSİ ekipleri, belirlenen noktalarda sondaj araçları ve teknik ekipmanlarla yeraltı su kaynaklarının durumunu incelemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen rasat çalışmaları kapsamında yeraltı su seviyelerinin ölçülmesi, su miktarındaki değişimlerin takip edilmesi ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Çalışmalarla, yeraltı suyunun zaman içerisindeki değişiminin belirlenmesi ve bölgedeki yeraltı su kaynaklarının mevcut durumuna ilişkin daha kapsamlı veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Elde edilecek verilerin, bölgedeki yeraltı su kaynaklarının takibi ve geleceğe yönelik su yönetimi çalışmalarında değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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