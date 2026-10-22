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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü fidan dikimine başladı

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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü fidan dikimine başladı
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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, imzaladıkları protokol kapsamında ilk fidanları toprakla buluşturdu. Baraj ve gölet çevresindeki ağaçlandırma çalışmalarıyla su kaynaklarının korunması ve orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Ağaçlandırma ve Orman Yangınları Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında fidan dikim çalışmalarına başlandı. Su kaynaklarının korunması, yeşil alanların artırılması ve orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesini amaçlayan çalışma kapsamında ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan ve Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt'un yanı sıra şube müdürleri ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim çalışmalarıyla doğal çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.

İki kurum arasında imzalanan protokol doğrultusunda, DSİ'nin sorumluluk sahasında bulunan baraj ve göletlerin çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalarla su yapılarının çevresindeki yeşil alanların artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Erozyonla mücadele ve toprak koruma ön planda"

İş birliği kapsamında yalnızca fidan dikimiyle sınırlı kalınmayarak erozyonla mücadele ve toprak muhafazasına yönelik çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toprağın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve su havzalarının çevresel açıdan desteklenmesi, protokolün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Protokolün bir diğer önemli ayağını ise orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler oluşturuyor. Kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesiyle yangın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi ve doğal alanların korunmasına katkı sunulması hedefleniyor.

"Yeşil Vatan gelecek nesillere emanet edilecek"

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında hayata geçirilen iş birliğiyle, kamu kurumlarının çevrenin korunmasına yönelik ortak çalışmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra su kaynaklarının ve doğal zenginliklerin korunmasına yönelik çalışmaların, sürdürülebilir çevre anlayışına katkı sağlaması bekleniyor.

Daha yeşil alanların oluşturulması, toprağın korunması ve orman yangınlarına karşı önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan faaliyetlerle, "Yeşil Vatan"ın doğal zenginliklerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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