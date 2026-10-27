DKMP, biyolojik çeşitlilik için Sinop'ta 550 sülünü doğayla buluşturdu

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Sinop'ta biyolojik çeşitlilik için yürütülen çalışmalar kapsamında 550 sülün doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatının korunması ve doğal ekosistemin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sinop'ta 550 sülün doğayla buluşturuldu. Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki varlığının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla gerçekleştirilen salımın, bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürüttüğümüz sülün salımı çalışmalarında sona yaklaşarak Sinop'ta 550 sülünü yaşam alanlarıyla buluşturduk. Türlerin ekosistemdeki varlığını destekliyor, koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı