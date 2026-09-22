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Depremde yıkılan Araban'daki Küçüklü İlkokulu açıldı, 30 öğrenci eğitime başladı

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Depremde yıkılan Araban'daki Küçüklü İlkokulu açıldı, 30 öğrenci eğitime başladı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde yıkılan Küçüklü Mahallesi İlkokulu yeniden inşa edilerek 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete sunuldu. 30 öğrenci eğitim-öğretime başlarken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan ve yerine yenisi yapılan Küçüklü Mahallesi İlkokulunda 30 öğrenci eğitim-öğretime başladı.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Depremde ağır hasar görerek yıkılan Küçüklü İlkokulumuz, devletimizin güçlü iradesi ve özverili çalışmalarıyla yeniden inşa edilerek 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bir okulun yeniden yapılması; yalnızca bir binanın inşa edilmesi değil, çocuklarımızın geleceğine, hayallerine ve umutlarına yeniden yuva kurulmasıdır.

Bu güzel eğitim yuvasının yeniden ilçemize ve öğrencilerimize kazandırılmasında emeği, katkısı ve desteği bulunan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere; tüm kurum ve kuruluşlarımıza, yöneticilerimize, eğitim çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni binamızın öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve Küçüklü Mahallemize hayırlı olmasını diliyor; nice güzel başarı ve anılara ev sahipliği yapmasını temenni ediyoruz.

Allah devletimize zeval vermesin. Güçlü Türkiye, güçlü eğitim, aydınlık yarınlar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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