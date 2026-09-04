Haberler

Malatya'nın Zengibar Cevizi Tescillendi, Dünya Standartlarında Kalite

Malatya'nın Zengibar Cevizi Tescillendi, Dünya Standartlarında Kalite
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’nın Darende ilçesinde 1990’lı yıllarda başlatılan çalışmalarla keşfedilen ve 2019 yılında tescil edilerek Milli Çeşit Listesi’ne giren Zengibar Cevizi, yüksek iç randımanı, yağ oranı ve meyve kalitesiyle dikkati çekiyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde 1990'lı yıllarda başlatılan çalışmalarla keşfedilen ve 2019 yılında tescil edilerek Milli Çeşit Listesi'ne giren Zengibar Cevizi, yüksek iç randımanı, yağ oranı ve meyve kalitesiyle dikkati çekiyor.

Prof. Dr. Ömer Beyhan'ın 1990'lı yıllarda başlattığı saha ve seleksiyon çalışmaları sonucunda belirlenen Zengibar Cevizi, uzun yıllar süren araştırmaların ardından 2019 yılında resmi olarak tescil edilerek Milli Çeşit Listesi'ne alındı. Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan teknik çalışmalarda Zengibar Cevizi'nin kabuklu meyve ağırlığının 23,45 gram, iç ağırlığının 12,20 gram, iç randımanının yüzde 52, yağ oranının ise yüzde 68,1'e kadar ulaştığı belirlendi. Bu özellikleriyle çeşidin, dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen Chandler cevizine karşı önemli kalite avantajlarına sahip olduğu belirtildi.

En uygun tozlayıcısı Bilecik

Zengibar Cevizi üzerine yürütülen son araştırmalarda çeşidin erkek çiçeklerinin önce açtığı "protandri" özelliği gösterdiği belirlendi. Çalışmalarda en uygun tozlayıcı çeşidin Bilecik olduğu, bu kombinasyonda meyve tutma oranının yüzde 61,33'e ulaştığı tespit edildi. Zengibar Cevizi'nin tescil sürecinde Prof. Dr. Ömer Beyhan'ın yanı sıra Kayısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapan Remzi Kokargül, İhsan Akgül, Şevki Doğanay, Dr. Talip Yiğit ve Mehmet Çalışkan'ın da ıslah ve adaptasyon çalışmalarına katkı sunduğu kaydedildi. Çalışmalar sırasında anaç ağacın bulunduğu bahçenin sahibi Darendeli üretici İsmail Çörtük de araştırmacılara aşı kalemi ve materyal sağlayarak çeşidin geliştirilmesine destek verdi.

Önümüzdeki süreçte Zengibar Cevizi'nin fidan üretiminin artırılması ve markalaşma çalışmalarının hızlandırılması hedeflenirken, çeşidin yaygınlaştırılmasıyla Darende'nin ceviz üretimindeki öneminin daha da artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek’in ardından en yakınları da ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ı küplere bindirecek zehir zemberek sözler
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler