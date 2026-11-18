COP31 kapsamında hayata geçirilen "5 Yönetmen 5 Yeşil Film" projesi, Antalya'da düzenlenen özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu. "Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam'dan Yeşil Setlere" temasıyla gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan 5 kısa film, yönetmenleri ve oyuncularının katılımıyla Ahmet Yesevi salonunda gösterildi. Etkinlikte sürdürülebilir film yapımının mümkün olduğunu ortaya koyan uygulamalar ve setlerde çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalar da paylaşıldı. Gösterim öncesinde Sinema Genel Müdürlüğü standını ziyaret eden oyuncular, ardından filmlerin gösterileceği alana yürüdü. Yol boyunca yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncular, sinemaseverlerle bir araya geldi.

Birol Güven : "Bugün karbon ayak izimizi azaltmaya başlıyoruz"

Etkinlikte konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin özellikle televizyon dizileriyle büyük bir endüstriye dönüştüğünü ve bu büyümenin çevresel sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirtti. Güven, "Bizim inşa ettiğimiz bir televizyon endüstrimiz var. Bizim küçük Yeşilçam yapımlarımız artık büyüdü, dizilerle birlikte çok endüstriyel bir hale geldi. Bir şey endüstri ise onun karbon ayak izi de çok büyük oluyor. Dolayısıyla bütün endüstrilerde olduğu gibi sinema endüstrisinde de biz karbon ayak izini azaltmaya başlıyoruz. Bu konuda çalışan çok değerli sinema toplum örgütlerimiz var. Bugün 5 tane yeşil film seyredeceğiz. Fakat bu yeşil film nedir? Bu hepimiz için yeni bir durum; ama bazı arkadaşlar için değil. Şimdi Yeşil Setler Mümkün Girişiminden arkadaşlarımız bizimle. Birazdan mikrofonu onlara devredeceğiz. Sonra da kısa filmlerimize geçeceğiz. Bu 5 yeşil film ile bir kartopu yaptık, inşallah bu kartopu yakında bir çığa dönüşür. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

"Yeşil setler mümkün mü" sorusundan yola çıktılar

Etkinlikte Yeşil Setler Mümkün platformunun temsilcileri de sürdürülebilir film yapımının setlerde nasıl uygulanabileceğine ilişkin bilgi verdi. Çalışmalarının çıkış noktasını anlatan platform temsilcileri, setlerdeki atık miktarının ve üretim süreçlerindeki çevresel etkilerin dikkatlerini çektiğini belirtti.

Kendilerinin de setlerden gelen bir ekip olduğunu ifade eden temsilciler, bu konuyu özellikle pandemi döneminde ele almaya başladıklarını söyledi. "Bir seti yeşil yapabilmek mümkün mü?" sorusuyla yola çıktıklarını ve uygulamaları yerinde öğrenmek için setlere girdiklerini anlatan temsilciler, başlangıçta bu yaklaşımın mümkün olmadığı yönünde bir dirençle karşılaştıklarını dile getirdi. "Adımızı da bundan dolayı Yeşil Setler Mümkün koyduk" sözleriyle çalışmalarının çıkış noktasını paylaşan platform temsilcileri, sürdürülebilir set uygulamalarının yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

5 yönetmenden 5 farklı yeşil film

Vuslat Saraçoğlu, Ömer Faruk Sorak, Uğur Yağcıoğlu, Emre Kavuk ve Banu Sıvacı'nın imzasını taşıyan 5 kısa film, özel gösterimde sırasıyla izleyiciyle buluştu. Filmlerde Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök, Aylin Kontente, Serdar Orçin, Gökhan Yıkılkan, Elit Andaç Çam, Ece Yüksel, Levent Can, Yıldız Çağrı Oktay, Emre Karayel ve Bestemsu Özdemir rol aldı. Gösterimler boyunca yönetmenler ve oyuncular, filmlerin çekim süreçlerinde sürdürülebilir yapım ilkelerini nasıl hayata geçirdiklerini anlattı. Çekimlerde jeneratör kullanılmaması, vejetaryen yemeklerin tercih edilmesi, yerel esnaftan hizmet alınması ve elektrikli araçlardan yararlanılması gibi uygulamalarla çevresel etkinin azaltılması hedeflendi.

Ekipler, dışarıdan catering hizmeti almak yerine çekim yapılan bölgelerdeki yerel işletmeleri tercih ettiklerini, böylece hem yerel ekonomiye katkı sağladıklarını hem de lojistik kaynaklı çevresel etkileri azaltmaya çalıştıklarını belirtti. Elektrikli araç kullanımı sayesinde yakıt tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlandığı, İstanbul-Ankara arasında üç gidiş dönüş yolculuğuna denk gelen yakıt tüketiminin önüne geçildiği ve İstanbul'un 196 saatlik elektrik tüketimine karşılık gelen bir enerji tasarrufu elde edildiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Sinemacılar, üretim süreçlerinde kaynakların zaman zaman hız ve hırs nedeniyle gereğinden fazla tüketilebildiğine dikkat çekerek, sürdürülebilirliğin yalnızca filmlerin konusu değil, yapım aşamasından itibaren benimsenmesi gereken bir anlayış olduğunu vurguladı. 5 filmin çekim süreci, çevreye duyarlı bir setin kurulmasının mümkün olduğunu gösterirken projeye katılan yönetmen ve oyuncular için de önemli bir farkındalık oluşturdu. Ekipler, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için üretim süreçlerinde çevreye karşı daha özenli davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Gösterim hatıra fotoğraflarıyla sona erdi

5 filmin gösteriminin ardından yönetmenler, oyuncular ve etkinliğe katılan davetliler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncular, etkinlik alanında kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen sinemaseverleri de geri çevirmeyerek katılımcılarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı