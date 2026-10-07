COP31 hazırlığı kapsamında Eskişehir'de gençlik iklim çalıştayı öğrencilerle yapıldı

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Antalya'da düzenlenecek olan 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında, Eskişehir'de düzenlenen "COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı" öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya; İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Yiğit Avdan, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler, yaşadıkları çevredeki iklim ve çevre sorunlarını ele alarak bu problemlerin nedenlerini, etkilerini ve muhtemel çözüm yollarını değerlendirdi.

Çalıştay çerçevesinde öğrenciler; enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitlilik, küresel ısınma, iklim adaleti ve sürdürülebilir yaşam gibi çeşitli temalar üzerine grup çalışmaları gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, gençlerin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin farkındalıklarının artırılmasının ve çözüm süreçlerine aktif katılımlarının önemine değinerek, öğrencilerin ortaya koyduğu fikir ve önerilerin değerli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı