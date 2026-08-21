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Çankırı Ilgaz'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD tarafından açıklanan verilere göre, merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad tarafından açıklanan verilere göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05.06'da merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12,01 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Çankırı ve Kastamonu il merkezleri ve çevre ilçelerde hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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