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Çanakkale Yat Limanı'nda yüzey ve dip temizliği

Çanakkale Yat Limanı'nda yüzey ve dip temizliği
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Çanakkale Yat Limanı'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yüzey ve dip temizliği yapıldı. Dalgıçlar tarafından denizden lastik, çöp kovası, cam, metal ve pet şişe gibi atıklar çıkarıldı.

Çanakkale Yat Limanı'nda Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yüzey ve dip temizliği gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Yat Limanı'nda yüzey ve dip temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar iskeledeki hazırlıklarının ardından dalış gerçekleştirdi. Denizden çeşitli boyutlarda araç lastiği, çöp kovası, çok sayıda cam, metal ve pet şişe çıkarıldı. Çuvallarla toplanan atıklar daha sonra marina önünde sergilendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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