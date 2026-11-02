Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da Uludağ'ın etekleri sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu, kestane toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da Uludağ'ın etekleri sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu, kestane toplandı Haber Videosunu İzle
Bursa'da Uludağ'ın etekleri sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu, kestane toplandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Uludağ'ın etekleri sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarıyla kartpostallık manzaraya büründü. Bölge drone ile havadan görüntülenirken hafta sonu gelen günübirlik ziyaretçiler kestane toplayıp ateşte pişirerek doğanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin önemli doğa ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde sonbaharın eşsiz renkleri görsel şölen oluşturdu. Sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, bölgeye gelen vatandaşlar ise kestane toplayıp ateşte pişirerek doğanın tadını çıkardı.

Bursa'da sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte Uludağ'ın etekleri kartpostallık manzaralara sahne oldu. İğne yapraklı çam ağaçları ile defne ve çeşitli yaprak döken ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, doğaseverlerin ilgisini çekti. Hazan mevsiminin tüm güzelliklerini yansıtan bölge, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda günübirlik ziyaretçi, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanlara akın etti. Bazı vatandaşlar orman içerisinde kestane toplarken, kimileri ise topladıkları kestaneleri ateşte pişirerek sonbaharın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar, hem doğa yürüyüşü yaptı hem de eşsiz manzara eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Drone görüntülerine yansıyan sonbahar renkleri, Uludağ'ın sadece kış turizmiyle değil, yılın her döneminde farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle sararan yaprakların çam ormanlarıyla oluşturduğu kontrast, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 86 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin en soğuk yeri 5 gündür değişmiyor

Türkiye'nin en soğuk yeri! 5 gündür değişmiyor
İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı

Yasağa meydan okuyup sokaklara döküldüler! Komşu cezayı kesti
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı

İstifa gelecek mi? Son karar çıktı
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar