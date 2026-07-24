Bursa’ya 2 yangın söndürme uçağı konuşlandırıldı

Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 2 adet Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmak üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yenişehir Havalimanı'na konuşlandırıldı.

Yangın sezonunda hava gücünün etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla Yenişehir Havalimanı'nda konuşlandırılan uçaklarda incelemelerde bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, uçuş ekibinden yürütülecek hava operasyonları hakkında bilgi aldı. Şahan, incelemelerin ardından İnegöl Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin'den uçakların konuşlandırılması süreci ve yürütülen koordinasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmalarında hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde çalışmasının önemine dikkat çeken Şahan, ekiplerin etkin, hızlı ve güvenli müdahale prensipleri doğrultusunda görev yapması için gerekli talimatları verdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat görev başında olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı