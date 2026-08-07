Muş'ta 200 Kişilik Camii ve Taziye Evi Temeli Atıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılacak olan 200 kişilik Hazret-i Yusuf Camii ve taziye evinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bulanık ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle Kültür Mahallesi'nde inşa edilecek olan Hazret-i Yusuf Camii ve taziye evi Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran'ın babasının vasiyeti doğrultusunda bağışladığı evinin arsasında yükseliyor.

Düzenlenen tören, saygı duruşu ve okunan duaların ardından küçükbaş hayvanın kesilmesiyle başladı.

Babasının vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşadığını ifade eden Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, "Babamın evinin bulunduğu yeri cami yapılmak üzere vasiyet etmişti. Biz de hayırseverlerimizin ve iş insanımız Hüsnü Kara'nın destekleriyle bu vasiyeti yerine getirmeye başladık. Törenimize katılan başta Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu olmak üzere tüm protokole ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim yapılan tüm hayırları kabul eylesin. İnşallah en kısa sürede 200 kişilik camimizi ve taziye evimizi tamamlayarak ibadete açacağız" dedi.

Cami ve ibadethanelerin toplumdaki yerine değinen İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ise "Cami fakirin, fukaranın ve çaresiz insanların çaresidir. Caminin kısa sürede tamamlanmasını ve ibadete açılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Temel atma töreninin ardından yüklenici firma yetkililerinden yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, inşaat sürecine gerekli desteği sunacaklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı