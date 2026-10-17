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Bozüyük'te 1900 rakımlı Üç Tepeler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Bozüyük'te 1900 rakımlı Üç Tepeler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu. Erikli ve Camiliyayla köylerinin bulunduğu alandaki 1900 rakımlı Üç Tepeler beyaza bürünürken, bölgeye kamp için gidenler kar yağışının devam etmesi ve yolların kapanma ihtimali üzerine geri döndü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Son birkaç gün içerisinde yağışların etkili olduğu Bilecik ve çevresinde hava sıcaklıkları düştü. Havaların soğumasının ardından başlayan kar yağışı ile ilçeye bağlı Erikli ve Camiliyayla köylerinin bulunduğu alanda yer alan bin 900 rakımlı Üç Tepeler mevkii beyaza büründü. Hafta sonu 2 günlük kamp yapmak için sabah saatlerinde bu bölgeye giden arkadaşlar, mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaşmanın hayreti ve sevincini bir arada yaşadı. Bir süre çevreyi görüntüleyerek ortamın tadını çıkaran kampçılar, kar yağışının devam etmesi ve yere tutunmaya başlamasının ardından yolların kapanma ihtimaline karşı bölgeden ayrılarak geri döndüler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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