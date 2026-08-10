Bartın'da Aile Kampı Büyük İlgi Gördü

Bartın'da doğada gerçekleşen aile kampına Bolu'dan 3 aylık kızı ile gelen aile ilgi gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Aile Kampı" Bartın'da Balamba Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. İlde ilk kez düzenlenen kampa özellikle çocuklu ailelerin ilgisi yoğundu. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte katılımcı sayısı 200'ün üzerine çıktı. Aileler, 8 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde kamp alanına giriş yaparak Pazar sabahına kadar doğanın içerisinde çeşitli etkinliklerle zaman geçirme fırsatı buldu. Etkinlik için önceden başvuru yaparak 2 gün boyunca konaklayan aile sayısı ise 20 oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan, özellikle çocukların çevre bilinci ve duyarlılığına yardımcı olacak bu etkinlik için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Bugün sizlerle birlikte burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sadece bir kamp açılışı değil, burada aile bağlarımızı güçlendirdiğimiz çocuklarla birlikte yeni paylaşımlar edindiğimiz hem eğlendiğimiz hem öğrendiğimiz hem de doğaya karşı duyarlılığımızı artırdığımız bir kamp" diye konuştu.

Programa katılan Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak ise Bartın'da doğanın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, ormanda vakit geçirmek isteyerek kaybolan veya olumsuzluk yaşayan vatandaşların sayısının arttığını belirtti. Doğada nasıl yaşanması gerektiğinin öğrenildiği bu tür etkinliklerin vatandaşların ormanda daha sağlıklı ve bilinçli vakit geçirmelerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Etkinlikler öncesi katılımcılara kamp hakkında bilgi verilirken, çevre duyarlılığı konularında hassas olmaları özellikle tekrar edildi. Yangına sebebiyet verebilecek ateş yakma ve cam şişelerin doğaya atılmaması gerekliliği hatırlatıldı.

Etkinlik kapsamında; halat çekme, oryantring, çuval yarışı, çocuklar için animasyon, doğa yürüyüşü, doğadaki materyallerlerle tuval oluşturma, kura çekimi ve sürpriz hediyeler ve sabah egzersizi yer aldı. Aynı zamanda çocuklar çeşitli spor aktiviteleri de yapma şansı yakaladı.

Aile Kampı programına Bolu'dan katılan Toraman ailesi kamptan memnun ayrıldıklarını söyledi. Eşi ve 3 aylık bebeği Elif ile temiz havanın keyfini çıkardıklarını söyleyen Yusuf Toraman, "Bolu'dan geldik. Bartın'a gelmeyi uzun zamandır düşünüyorduk. Kamp biraz işin bahanesi oldu. Kızımızla beraber ilk kampımızı yaptık. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Ekip ve aktiviteler çok güzeldi" dedi.

Eşi Ebrar Toraman ise kamptan ve Bartın doğasının içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toraman, "Kamp, biraz büyük çocuğu olanlar için verimli geçti. Bizim kızımız daha çok küçük. Tüm doğaseverlerin kampsevenlerin gelmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Kamp sonrası katılımcılar anı defterine kamp hakkındaki düşünce ve yorumlarını bıraktı.

Program 9 Ağustos Pazar günü katılımcılara sertifa takdimi ve toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı