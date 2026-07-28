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DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz, Erzincan'da yeni hizmet yerleşkesini inceledi

DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz, Erzincan'da yeni hizmet yerleşkesini inceledi
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DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan programı kapsamında DSİ 82. Şube Müdürlüğü'nün yeni hizmet yerleşkesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar ve projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan programı kapsamında DSİ 82. Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni hizmet yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da temaslarını sürdüren Yavuz, 82. Şube Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesini gezdi.

Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar ve devam eden faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Yavuz, projelerin son durumunu değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında yeni yerleşkenin mevcut durumu ile yürütülen hizmetler yerinde incelenirken, çalışmaların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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