Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı'nın, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünen zirvesi ve Arin Gölü'ne yansıyan eşsiz manzarası dronla havadan görüntülendi.

4 bin 58 metre rakımıyla bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Süphan Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Dağın eteklerinde bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan bin 657 hektar büyüklüğündeki Arin Gölü'nde ise Süphan Dağı'nın yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Karlarla kaplanan Süphan Dağı'nın görkemli görüntüsünün Arin Gölü'nün durgun sularına yansıması, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Doğanın sunduğu eşsiz manzara, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekti.

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay ile akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin, Arin Gölü kıyısına giderek Süphan Dağı'nın göle yansımasını dronla görüntüledi. Akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin, ortaya çıkan manzaranın kendilerini büyülediğini söyledi. Bölgede hava sıcaklığının oldukça düşük olduğunu belirten Akşahin, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı Süphan Dağı'nın eteklerindeyiz. Altında Arin Gölü var. Bu Arin Gölü'nde şu anda Süphan Dağı'nın yansıması var. Muhteşem görüntüler çektik dron eşliğinde. Tabii bunun yanı sıra hava da çok soğuk. Bunun etkisiyle birlikte biraz üşüdük. Ama gördüğümüz ve çektiğimiz görüntüler muhteşem oldu. Biz de bu Süphan'ın eşsiz manzarasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı