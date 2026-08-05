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Bitlis'te Nadir Görülen Arap Tavşanı Kent Merkezinde Görüntülendi

Bitlis'te Nadir Görülen Arap Tavşanı Kent Merkezinde Görüntülendi
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Bitlis'te gece saatlerinde yerleşim alanında Arap tavşanı görüntülendi. IUCN kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de nadir görülen bu tür, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve Resul Çubukçu tarafından kaydedildi. Uzmanlar, yaban hayatının korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından önemine dikkat çekti.

Bitlis'te gece saatlerinde yerleşim alanında görüntülenen Arap tavşanı, görenlerin dikkatini çekti.

Uzun kulakları, güçlü arka bacakları ve uzun kuyruğuyla tanınan türün kent merkezine yakın bir bölgede görüntülenmesi, bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitlis merkezde gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, genellikle bozkır ve yarı çöl habitatlarında yaşayan Arap tavşanı objektiflere yansıdı. Hızlı hareketleri ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken hayvanın yerleşim alanına kadar gelmesi, doğaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı liste kapsamında değerlendirilen türler arasında yer alan Arap tavşanı, Türkiye'de nadir görülen memeli türlerinden biri olarak biliniyor.

Görüntüler, doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen ile Resul Çubukçu tarafından kayda alındı. Uzmanlar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Bitlis'te son yıllarda yaban keçisi, boz ayı, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanının görüntülenmesinin ardından Arap tavşanının da kent merkezine yakın bir noktada kayıt altına alınması, bölgenin zengin ekosistem yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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