Haberler

Bitlis'te benekli semender görüntülendi

Bitlis'te benekli semender görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Yoncabaşı köyü kırsalında doğa gözlemleri sırasında nadir türlerden benekli semender fotoğraf ve video ile kaydedildi. Uzmanlar, türün korunmasının ekosistem için önemine dikkat çekti.

Bitlis'in Yoncabaşı köyü kırsalında gerçekleştirilen doğa gözlemleri sırasında bölgenin nadir canlı türlerinden biri olan benekli semender görüntülendi.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile Dernek Başkanı Salih Aygün tarafından yapılan saha çalışmaları esnasında, yayladaki doğal bir su kaynağında benekli semendere rastlandı. Doğal yaşam alanında gözlemlenen canlı, fotoğraf ve video ile kayıt altına alındı.

Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilen benekli semender, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Gözlemle ilgili açıklamada bulunan Dr. Cihan Önen, "Dernek Başkanımız Salih Aygün ile birlikte Yoncabaşı Köyü Yaylası'nda gözlem yaparken benekli semenderi su içerisinde görüntüleme fırsatı bulduk. Bölgemizin doğal güzellikleri arasında yer alan bu nadir canlıları gözlemlemek ve kayıt altına almak bizler için oldukça heyecan vericidir" dedi.

Uzmanlar, benekli semender gibi türlerin korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, bölgedeki doğal yaşamın korunması gerektiğini vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Orta Doğu kaynarken Hamaney'den Trump'ı küplere bindirecek mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım'ı aradı

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Sahte dolarları ATM'lerden sisteme sokup haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon: 9 gözaltı

Sahte dolarları ATM'lerden sisteme dahil eden şebekeye operasyon
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı

İstanbul'u felç eden kaza! Avrasya Tüneli'ni su bastı, trafik durdu
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar