İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak

Bir futbol karşılaşmasında yaşanan ilginç hava olayı hem sahadaki oyuncuları hem de tribünlerdeki taraftarları şaşkına çevirdi.

Maç devam ederken sahanın bir yarısında güneşli hava hakim olurken, diğer yarısında ise sağanak yağmur etkili oldu. Ortaya çıkan görüntüler, futbol sahalarında nadir rastlanan anlardan biri olarak dikkat çekti.

OYUNCULAR DA ŞAŞIRDI

Sahanın bir bölümünde kuru zeminde mücadele eden futbolcular, birkaç metre ilerlediklerinde yağmur altında kaldı. Hava koşullarındaki keskin değişim, maçın en ilginç anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Tribünlerde bulunan taraftarlar ve ekran başındaki futbolseverler, aynı anda hem güneşin hem de yağmurun etkili olduğu sahayı ilgiyle takip etti. Ortaya çıkan manzara, karşılaşmanın önüne geçen görüntüler arasında yer aldı.