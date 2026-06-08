Haberler

İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir maç sırasında yaşanan sıra dışı hava olayında sahanın bir yarısı güneşli kalırken diğer yarısında sağanak yağmur etkili oldu. Futbolseverleri şaşırtan görüntüler karşılaşmaya damga vurdu.

Bir futbol karşılaşmasında yaşanan ilginç hava olayı hem sahadaki oyuncuları hem de tribünlerdeki taraftarları şaşkına çevirdi.

Maç devam ederken sahanın bir yarısında güneşli hava hakim olurken, diğer yarısında ise sağanak yağmur etkili oldu. Ortaya çıkan görüntüler, futbol sahalarında nadir rastlanan anlardan biri olarak dikkat çekti.

OYUNCULAR DA ŞAŞIRDI

Sahanın bir bölümünde kuru zeminde mücadele eden futbolcular, birkaç metre ilerlediklerinde yağmur altında kaldı. Hava koşullarındaki keskin değişim, maçın en ilginç anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Tribünlerde bulunan taraftarlar ve ekran başındaki futbolseverler, aynı anda hem güneşin hem de yağmurun etkili olduğu sahayı ilgiyle takip etti. Ortaya çıkan manzara, karşılaşmanın önüne geçen görüntüler arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Koyun otlatan çoban ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü

Yine dört ayak üstüne düştü! Gelsin paralar
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı