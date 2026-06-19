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Bitlis semalarında gezegen hizalanması görüntülendi

Bitlis semalarında gezegen hizalanması görüntülendi
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Bitlis semalarında gün batımının ardından hilal evresindeki ay ile Venüs ve Jüpiter gezegenleri aynı doğrultuda hizalanarak gökyüzü meraklılarına görsel şölen sundu. Açık hava sayesinde çıplak gözle izlenen olay, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bitlis'te gökyüzünde bir araya gelen ay, venüs ve jüpiter, izleyenleri mest etti.

Bitlis semalarında gün batımının ardından meydana gelen gök olayında, hilal evresindeki ay ile venüs ve jüpiter gezegenleri aynı doğrultuda görünerek dikkat çekici bir hizalanma oluşturdu. Açık hava şartlarının etkisiyle çıplak gözle de rahatlıkla izlenebilen gök olayı, gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi. Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Akşam karanlığının çökmesiyle gözlemlenebilen hizalanmayı fotoğraf ve video kareleriyle kayıt altına alan doğa ve gökyüzü fotoğrafçısı Dr. Cihan Önen, kentin yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliği sayesinde astronomik gözlemler için önemli imkanlar sunduğunu belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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