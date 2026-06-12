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Arı kuşlarının avlanma anları görsel şölen sundu

Arı kuşlarının avlanma anları görsel şölen sundu
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğanın en renkli canlıları arasında yer alan arı kuşları, kelebek ve güve avlarken objektiflere yansıdı. Hızlı ve çevik hareketleriyle dikkat çeken kuşlar, ekosistemde önemli bir görev üstleniyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğanın en renkli canlıları arasında yer alan arı kuşları, kelebek ve güve avlarken objektiflere yansıdı.

Dünyanın en renkli kuşlarından biri olarak kabul edilen ve Türkiye'de yaz aylarında sıkça görülen göçmen kuş türlerinden olan arı kuşları, Ahlat-Adilcevaz kara yolu güzergahında bulunan toprak yamaçlar ile kumlu ve dik kıyılardaki yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor. Bölgenin doğal zenginlikleri arasında yer alan arı kuşları, renkli tüyleri ve zarif uçuşlarıyla dikkat çekiyor.

Doğada sıkça gözlemlenen arı kuşlarının, beslenmek amacıyla arı, kelebek, güve ve çeşitli sinek türlerini avladığı anlar Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay'ın objektifine yansıdı. Hızlı ve çevik hareketleriyle dikkat çeken kuşlar, havada yakaladıkları böceklerle beslenerek ekosistemde önemli bir görev üstleniyor.

İlkbahar ve yaz aylarında bölgede yoğun olarak görülen arı kuşları, özellikle doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Canlı renkleri ve sürü halinde hareket etmeleriyle dikkat çeken arı kuşları, Ahlat'ın doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor.

Uzmanlar, arı kuşlarının doğadaki böcek popülasyonunun dengelenmesine katkı sağlayan önemli türlerden biri olduğunu belirterek, yaşam alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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