Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyü mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyü mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyü mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kışkılı köyü, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olan köyde kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kışkılı köyü etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden Kışkılı'yı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilerinken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı. Özellikle yüksek rakımı nedeniyle soğuk havanın erken hissedildiği bölgede günler öncesinde kış hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlardan Ayhan Gültekin, Kışkılı'da mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı13

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva gönlünü G.Saray'ın yıldızına kaptırdı
Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci

Kenan'dan gelen haber içinizi ısıtacak!
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj19

Ateşi yaktılar! RAMS Park önünde üç pankart birden açtılar
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

Büşra bebek 57 gündür yok! Annenin ifadesi her şeyi değiştirdi
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Trump'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli

Terörist dediği isimden Trump'a hodri meydan! Ben hazırım...