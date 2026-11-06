Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyü mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyü mevsimin ilk karıyla beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kışkılı köyü, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olan köyde kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken ortaya güzel görüntüler çıktı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kışkılı köyü etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden Kışkılı'yı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilerinken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı. Özellikle yüksek rakımı nedeniyle soğuk havanın erken hissedildiği bölgede günler öncesinde kış hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlardan Ayhan Gültekin, Kışkılı'da mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı