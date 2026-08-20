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Leylekler Göç Etti, Beyşehir'deki Vadiler Sessizliğe Büründü

Leylekler Göç Etti, Beyşehir'deki Vadiler Sessizliğe Büründü
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde simge noktalar haline gelen Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi, leyleklerin ağustos ortasında daha sıcak ülkelere göç etmesiyle boşaldı. Yuvaların terk edilmesiyle bölgeye özgü 'lak lak' sesleri kesildi ve her iki alan da sessizliğe gömüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda bölgenin simge noktalarından biri haline gelen Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi, leyleklerin toplu olarak göç etmesinin ardından sessizliğe büründü.

Mart ayının son günlerinde ilkbaharın habercisi olarak Beyşehir'e gelen leylekler, Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'nde bulunan yuvalarına yerleşti. Bahar ve yaz aylarını bölgede geçiren leylekler, ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte daha sıcak ülkelere doğru göç yolculuğuna çıktı. Leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla birlikte, konakladıkları dönemde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nde alışılmış görüntüler de sona erdi. Yuvaların boş kalmasıyla leyleklerin gagalarını birbirine vurarak çıkardığı ve bölgeyle özdeşleşen "lak lak" sesleri kesilirken, her iki alan da sessizliğe büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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