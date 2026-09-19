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Bayburt'ta Danişment-Yolaltı yolunda 2,5 kilometrelik satıh kaplaması incelendi

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Bayburt'ta Danişment-Yolaltı yolunda 2,5 kilometrelik satıh kaplaması incelendi
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Bayburt İl Özel İdaresi, Danişment-Yolaltı köyleri bağlantı yolunda 2,5 kilometrelik satıh kaplamasını tamamladı. Vali Mustafa Eldivan ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş yolda inceleme yaptı; Eldivan köy yolu bakım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bayburt İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan Danişment-Yolaltı köyleri bağlantı yolundaki bakım ve onarım çalışmaları yerinde incelendi.

Toplam 2,5 kilometrelik güzergahı kapsayan satıh kaplama çalışmasının ardından yolun ulaşım güvenliği ve konforunun artırılmasına yönelik yapılan uygulamalar takip edildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, yol üzerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemede köy yollarındaki ulaşımın daha güvenli ve rahat hale getirilmesine yönelik uygulamalar ele alındı. Vali Eldivan, köy yollarının bakım ve onarımına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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