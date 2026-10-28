Bayburt HES ve Yıldırım HES'te balık geçitleri ile can suyu denetlendi

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Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından kentte faaliyet gösteren Bayburt HES ve Yıldırım HES'te çevre denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, balık geçitleri ile can suyu miktarları kontrol edildi.

Çevre mevzuatı kapsamında yürütülen incelemelerde, hidroelektrik santrallerinin faaliyetleri ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalar değerlendirildi. Su ekosisteminin devamlılığı açısından önem taşıyan balık geçitlerinin durumu incelenirken, santrallerin su kullanımının doğal yaşam üzerindeki etkileri bakımından can suyu miktarları da gözden geçirildi.

Balık geçitleri, sucul canlıların nehir boyunca hareket edebilmesine ve göçlerini sürdürebilmesine imkan tanırken can suyu da santrallerin bulunduğu su yatağındaki doğal yaşamın devamlılığı açısından önem taşıyor. Bu kapsamda yapılan kontrollerde, sucul canlıların yaşam alanlarının korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin hususlar incelendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, doğanın korunması ve tesislerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı