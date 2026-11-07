Batman İl Özel İdaresi bahçesinde üretilen fıstıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

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Batman İl Özel İdaresi hizmet binasının bahçesinde yetiştirilen fıstıklar, hasat çalışmalarının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'nden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi bahçesinde yetiştirilen fıstıkların üretiminden hasadına, paketlenmesinden dağıtımına kadar tüm süreçler titizlikle yürütüldü. Çalışmaların, belirlenen kalite kontrol standartları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Kamu imkanlarının toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, yerel kaynaklardan elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşındı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir örneği olarak hayata geçirilen çalışmanın, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sunduğu ifade edildi. Toprakta yetiştirilen ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılmasıyla hem yerel kaynakların değerlendirilmesi hem de toplumsal dayanışma kültürünün desteklenmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı