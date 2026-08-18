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Batman'da 'Yeşil Vatan' Nöbeti: 7/24 Yangın Önlemi

Batman'da 'Yeşil Vatan' Nöbeti: 7/24 Yangın Önlemi
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Batman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık ve kırsal alanlarda çıkan yangınlara erken ve etkin müdahale ederek felaketlerin önüne geçiyor. Zorlu koşullarda 7/24 görev yapan ekipler, yangınları yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüyor.

Batman'da ormanlık ve kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara karşı "yeşil vatan" nöbeti tutuluyor.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen erken ve etkin müdahaleler, olası felaketlerin önüne geçiyor. 7/24 görev başında ihbarların alınmasının ardından harekete geçen merkez orman işletme şefliği, Gercüş Orman İşletme Şefliği, Sason Orman İşletme Şefliğine bağlı orman yangın ekipleri, zorlu arazi şartları ve kavurucu sıcak havalara rağmen büyük bir özveriyle görev yapıyor.

"Yeşil vatan"ın ateş savaşçıları olarak adlandırılan ekiplerin koordineli ve hızlı çalışmaları sayesinde, köylerde ve kırsal kesimde çıkan yangınlar yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülüyor.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü, doğal zenginlikleri korumak ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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