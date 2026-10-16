Bartın'da sağanak denizi kahverengiye çevirdi, 29 saatte 41 kilogram yağmur düştü

Bartın'da sağanak denizi kahverengiye çevirdi, 29 saatte 41 kilogram yağmur düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı çamur gibi akmaya başladı, denizin rengi Boğaz mevkisinde kahverengiye döndü. Son 29 saatte metrekareye 41 kilogram yağmur düşerken kahverengi su, İnkumu sahiline uzanan bölgede turkuazla iç içe görüntü oluşturdu.
Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle adeta çamur gibi akan dereler, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Bartın'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Bartın Irmağı çamur akmaya başladı. Şehir merkezinden geçen ırmağın Karadeniz ile buluştuğu Boğaz mevkisinde denizin rengi kahverengiye döndü. Açık mavi olan denizin rengi, Boğaz mevkisinden batı tarafındaki İnkumu sahiline uzanan belirli bölgede kahverengi oldu. Kahverengi ve turkuaz mavisinin iç içe girdiği denizin görüntüsü görenlerin dikkatini çekti.
Bartın'da meteoroloji verilerine göre son 29 saatte metrekareye 41 kilogram yağmur düştü.