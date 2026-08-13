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Bakan Yardımcısı Polat, Yozgat'ta TULİP Projesi Kapsamında Keklik Üretim İstasyonu'nu İnceledi

Bakan Yardımcısı Polat, Yozgat'ta TULİP Projesi Kapsamında Keklik Üretim İstasyonu'nu İnceledi
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Dünya Bankası tarafından fonlanan Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında Yozgat’ta saha incelemelerinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Dünya Bankası tarafından fonlanan Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında Yozgat'ta saha incelemelerinde bulundu. İncelemeler çerçevesinde Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nu ziyaret eden Polat, 2026 yılı için üretilen 7 bin 250 kekliğin farklı illere dağıtılmak üzere tahsis edildiğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat yaptığı açıklamada "Yozgat ilimize Dünya Bankası tarafından fonlanan Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi'nin (TULİP) uygulanma sahalarında inceleme yapmak üzere ulaşmış bulunmaktayız. Programımızın bundan sonraki aşamasında havzayı dolaşarak saha incelemeleri yapacağız. Keklik Üretim İstasyonu'muza geldik. Burada 10 bin kapasiteli tesisimiz mevcut. Yaban hayatı ve av hayatının sağlıklı döngüsünü sağlamak üzere bu istasyonları kurup, keklik ve diğer türleri başka istasyonlarımızda üretiyoruz. Bu tesisimizde bugün itibariyle 2026 için 7 bin 250 adet kekliğimiz başkaca illerimizde dağıtılmak üzere tahsis edilmiş bulunmaktadır" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Yozgat'ın önemli tarım kentlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Özkan, "Türkiye'nin tarımsal üretiminde yer alan özellikle hububat kısmında ilk 5'e giren önemli illerinden biriyiz. Bu durumdaki bir il olarak Tarım Bakanlığı'mızın müthiş katkıları ve hem doğal dengeyi hem tarımsal üretimi ayakta tutmak hem tarımsal sanayiyi geliştirmek üzere vermiş olduğu destekleriyle birlikte bu sıralamada daha da önlere gelmek üzere hepimiz de gayretle çalışıyoruz. TULİP Çekerek Havzası Projesi de bizim için önemli projelerden birisi. Uygulamalarımız hızla devam ediyor ve Bakanlığımız müthiş destek oluyor. Bakan Yardımcımızı özellikle Çekerek Havzası'ndaki çalışmalar konusunda ve havza içerisine giren kırsal yerleşim birimleri içerisindeki çalışmalar konusunda misafir ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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