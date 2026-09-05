Ayvalık'ta Tekneye Yunus Eşlik Etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne turuna çıkan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, eşi Burhan Özlemiş ve Kastamonu'dan gelen misafirlerine bir yunus eşlik etti. Teknenin çevresinde turlar atan ve zaman zaman suyun üzerine sıçrayan yunusun sevimli halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son aylarda yunusların sıkça görüldüğü Ayvalık Körfezi'nde, denizlerin sevimli canlıları birbirinden renkli görüntüler vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oynayan bir yunusun görüntüleri dron kamerasına yansımış, başka bir olayda ise kano sporcusuna eşlik eden yunuslar ilgi çekmişti. Daha önce kendilerine ait sürat teknesine eşlik ederek adeta yarışan 5 yunusu görüntüleyen Özlemiş çifti, bu kez tek bir yunusun tekneleriyle gerçekleştirdiği keyifli yolculuğa tanıklık etti.

Çıplak Ada açıklarında sürpriz misafir

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve beraberindekiler, Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Ada açıklarında, Ayvalık Boğazı girişinde seyir halindeyken bir yunusun teknelerine yaklaştığını fark etti.

Bir süre teknenin çevresinde turlar atan yunus, zaman zaman su yüzeyine çıkarak tekneyle birlikte ilerledi. Sık sık sudan sıçrayıp yeniden denize dalan yunus, teknede bulunan Özlemiş çifti ve aile dostlarına adeta gösteri sundu.

Yunusun tekneyle adeta yarıştığı ve zaman zaman teknedekileri selamlarcasına su yüzeyine çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Bize yaşam enerjisi verdi"

Denizde yaşadıkları renkli anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, yunusun kendilerine unutulmaz dakikalar yaşattığını belirterek, sevimli deniz canlısının hareketlerinin kendilerine adeta "yaşam enerjisi" verdiğini söyledi.

Ayvalık Körfezi'nin doğal güzellikleri arasında tekneye eşlik eden yunusun görüntüleri, Özlemiş çiftinin ve misafirlerinin gezisine renk kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı