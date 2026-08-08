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Aydın'da Sıcaklık 42 Dereceye Ulaşacak

Aydın'da Sıcaklık 42 Dereceye Ulaşacak
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Aydın'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve termometrelerin 42 dereceyi göstermesi bekleniyor. Meteoroloji raporuna göre, kentte açık ve az bulutlu hava hakim olacak; sıcaklıklar 25 ile 42 derece arasında değişecek. Yetkililer, 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyardı.

Aydın'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, kentte termometrelerin 42 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kentte sıcak hava etkisini sürdürecek. Bugün (8 Ağustos) gün boyunca havanın açık olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 39 dereceye, akşam saatlerinde ise 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise gün içerisinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 5 ila 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kentte yarın ve 10 Ağustos Pazartesi günü havanın açık ve az bulutlu, sıcaklıkların ise en düşük 25, en yüksek 41 derece olması bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Aydın'da sıcaklığın 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, 12 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklıkların 41 derece seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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